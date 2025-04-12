Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 13 апреля
В последний день недели в Украине будет переменная облачность. Днем никакие осадки уже не ожидаются. Лишь ночью на Юго-Востоке еще возможен небольшой мокрый снег.
Ночью и утром местами туман. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Ночью заморозки в воздухе 0 – -5 градусов,
– предупредили синоптики.
Впрочем, днем +10 – +15 градусов, а в западных областях уже до +18.
В Карпатах также без осадков. Ночью -3 – -8 градусов, днем +6 – +11 градусов.
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Погода на 13 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев +13 – +15
- Ужгород +14 – +16
- Львов +16 – +18
- Ивано-Франковск +14 – +16
- Тернополь +15 – +17
- Черновцы +15 – +17
- Хмельницкий +13 – +15
- Луцк +15 – +17
- Ровно +15 – +17
- Житомир +13 – +15
- Винница +12 – +14
- Одесса +12 – +14
- Николаев +13 – +15
- Херсон +12 – +14
- Симферополь +10 – +12
- Кропивницкий +13 – +15
- Черкассы +12 – +14
- Чернигов +12 – +14
- Сумы +11 – +13
- Полтава +12 – +14
- Днепр +12 – +14
- Запорожье +11 – +13
- Донецк +12 – +14
- Луганск +13 – +15
- Харьков +11 – +13