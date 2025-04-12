Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 13 квітня
В останній день тижня в Україні буде мінлива хмарність. Удень жодні опади вже не очікуються. Лише вночі на Південному Сході ще можливий невеликий мокрий сніг.
Уночі та вранці подекуди туман. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Вночі заморозки в повітрі 0 – -5 градусів,
– попередили синоптики.
Втім, удень +10 – +15 градусів, а в західних областях уже до +18.
У Карпатах також без опадів. Уночі -3 – -8 градусів, удень +6 – +11 градусів.
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Погода на 13 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +13 – +15
- Ужгород +14 – +16
- Львів +16 – +18
- Івано-Франківськ +14 – +16
- Тернопіль +15 – +17
- Чернівці +15 – +17
- Хмельницький +13 – +15
- Луцьк +15 – +17
- Рівне +15 – +17
- Житомир +13 – +15
- Вінниця +12 – +14
- Одеса +12 – +14
- Миколаїв +13 – +15
- Херсон +12 – +14
- Сімферополь +10 – +12
- Кропивницький +13 – +15
- Черкаси +12 – +14
- Чернігів +12 – +14
- Суми +11 – +13
- Полтава +12 – +14
- Дніпро +12 – +14
- Запоріжжя +11 – +13
- Донецьк +12 – +14
- Луганськ +13 – +15
- Харків +11 – +13