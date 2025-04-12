Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 13 квітня

В останній день тижня в Україні буде мінлива хмарність. Удень жодні опади вже не очікуються. Лише вночі на Південному Сході ще можливий невеликий мокрий сніг.

Уночі та вранці подекуди туман. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі заморозки в повітрі 0 – -5 градусів,
– попередили синоптики.

Втім, удень +10 – +15 градусів, а в західних областях уже до +18.

У Карпатах також без опадів. Уночі -3 – -8 градусів, удень +6 – +11 градусів.

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погода на 13 квітняПогода на 13 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +13 – +15
  • Ужгород +14 – +16
  • Львів +16 – +18
  • Івано-Франківськ +14 – +16
  • Тернопіль +15 – +17
  • Чернівці +15 – +17
  • Хмельницький +13 – +15
  • Луцьк +15 – +17
  • Рівне +15 – +17
  • Житомир +13 – +15
  • Вінниця +12 – +14
  • Одеса +12 – +14
  • Миколаїв +13 – +15
  • Херсон +12 – +14
  • Сімферополь +10 – +12
  • Кропивницький +13 – +15
  • Черкаси +12 – +14
  • Чернігів +12 – +14
  • Суми +11 – +13
  • Полтава +12 – +14
  • Дніпро +12 – +14
  • Запоріжжя +11 – +13
  • Донецьк +12 – +14
  • Луганськ +13 – +15
  • Харків +11 – +13