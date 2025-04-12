Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Якою буде погода у Львові 13 квітня

Фахівці на неділю, 13 квітня, прогнозують заморозок та ожеледицю.

Так, на території Львівської області 13 квітня вночі та вранці сильний заморозок 0 – 5 градусів. Синоптики попереджають, що на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця.

По місту Львову – 13 квітня вночі та вранці сильний заморозок 1 – 3 градуси.

Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

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До слова, синоптики прогнозували, якою буде погода в Україні 13 квітня. Так, на Вербну неділю, 13 квітня, на Південному Сході очікуються невеликі дощі, уночі ще з мокрим снігом.

Удень 14 квітня на Заході невеликий дощ.

Температура вночі +1 – +6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси. Втім, удень вже очікується підвищення температури до +10 – +17 градусів.