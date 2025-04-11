Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Заморозки та мокрий сніг в Україні

12 квітня на більшій частині території України в повітрі будуть заморозки від 0 до 5 градусів. Синоптики попереджають, що це другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

У Миколаївській, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях йтиме мокрий сніг, який прилипатиме до поверхні землі. На дорогах може бути ожеледиця.

В інших областях України, ймовірно, опадів не буде. 13 та 14 квітня заморозки 0-5 градусів за Цельсієм з'являтимуться на поверхні грунту.

11 квітня більшу частину території України накрив сильний снігопад. Через негоду зупинився рух транспорту на трасі Одеса – Миколаїв, а на Полтавщині пошкоджені електромережі. У різних містах комунальники ліквідують наслідки негоди. Експерти пояснюють, що різке похолодання та сніг посеред весни спричинили кліматичні зміни.

Синоптики заспокоюють, що вже з наступного тижня в Україні погода буде більш весняною, снігопади мають припинитися, а температура підійматиметься до 13 – 17 градусів тепла.