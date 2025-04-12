Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какая будет погода во Львове 13 апреля

Специалисты на воскресенье, 13 апреля, прогнозируют заморозки и гололед.

Так, на территории Львовской области 13 апреля ночью и утром сильный заморозок 0 – 5 градусов. Синоптики предупреждают, что на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

По городу Львову – 13 апреля ночью и утром сильный заморозок 1 – 3 градуса.

Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

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К слову, синоптики прогнозировали, какой будет погода в Украине 13 апреля. Так, на Вербное воскресенье, 13 апреля, на Юго-Востоке ожидаются небольшие дожди, ночью еще с мокрым снегом.

Днем 14 апреля на Западе небольшой дождь.

Температура ночью +1 – +6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Впрочем, днем уже ожидается повышение температуры до +10 – +17 градусов.