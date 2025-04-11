Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 12 квітня
Синоптики прогнозують, що небо 12 квітня буде хмарним, проте з проясненнями. У південно-східній частині, вночі та вранці і в західних областях пройде невеликий дощ, вночі все ще з мокрим снігом. На решті території без опадів. Вночі у західних, Миколаївській та Херсонській областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер східний, на заході та півночі країни переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі по Україні все ще очікують заморозки в повітрі, що сягатимуть 0...-5. У більшості західних областей та на південному сході країни температура вночі сягатиме +1...+3 (на поверхні ґрунту заморозки 0...-5). Вдень же температура по країні прогріється в середньому до +7….+12.
В Карпатах прогнозують невеликий сніг, вдень з дощем. Температура вночі опуститься до 0...-5, вдень близько 0.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +9...+11;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +8...+10;
- Хмельницький +8...+10;
- Луцьк +9...+11;
- Рівне +8...+10;
- Житомир +8...+10;
- Вінниця +8...+10;
- Одеса +8...+10;
- Миколаїв +8...+10;
- Херсон +9...+11;
- Сімферополь +7...+9;
- Кропивницький +9...+11;
- Черкаси +9...+11;
- Чернігів +9...+11;
- Суми +9...+11;
- Полтава +9...+11;
- Дніпро +9...+11;
- Запоріжжя +7...+9;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +13...+15;
- Харків +9...+11.
Прогноз погоди на 10 квітня / Карта Укргідрометцентру