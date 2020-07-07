Непогода на Прикарпатье: с рядом сел полностью отсутствует транспортное сообщение
В Ивано-Франковской области из-за затяжных ливней, которые привели к наводнениям, полностью отсутствует транспортное сообщение с семью населенными пунктами. Кроме того, частичные ограничения есть еще в четырех селах.
Некоторые села на Прикарпатье продолжают быть отрезанными от цивилизации, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Где отсутствует транспортное сообщение
- Через подъем уровня воды на реке Безулька в селе Яворов Косовского района разрушился временный переезд на дороге местного значения. В результате отсутствует транспортное сообщение с селом Снидавка Косовского района.
- В Верховинском районе вода размыла автодорогу местного значения. В селе Воловая частично отсутствует транспортное сообщение, а в Бережнице – полностью.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.
Через сильный дождь отсутствует транспортное сообщение до прикарпатских сел / Пресс-служба ГСЧС
До семи сел полностью, еще до четырех-частично / Пресс-служба ГСЧС
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Наводнения на Западной Украине: главная
- Недавно западные области охватили масштабные наводнения. Реки вышли из берегов в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.
- Причиной наводнений стали проливные дожди, которые шли течение нескольких дней.
- Больше всего от непогоды пострадали Прикарпатье и Буковина.
- Стихия разрушила дома, дороги и местную инфраструктуру.
- В результате наводнений погибли 4 человека.