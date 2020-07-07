В Ивано-Франковской области из-за затяжных ливней, которые привели к наводнениям, полностью отсутствует транспортное сообщение с семью населенными пунктами. Кроме того, частичные ограничения есть еще в четырех селах.

Некоторые села на Прикарпатье продолжают быть отрезанными от цивилизации, сообщает пресс-служба ГСЧС. Читайте также На Прикарпатье разгорелся скандал из-за выплаты пострадавшим от наводнений Где отсутствует транспортное сообщение Через подъем уровня воды на реке Безулька в селе Яворов Косовского района разрушился временный переезд на дороге местного значения. В результате отсутствует транспортное сообщение с селом Снидавка Косовского района.

на дороге местного значения. В результате отсутствует транспортное сообщение с Косовского района. В Верховинском районе вода размыла автодорогу местного значения. В селе Воловая частично отсутствует транспортное сообщение, а в Бережнице – полностью. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. Через сильный дождь отсутствует транспортное сообщение до прикарпатских сел / Пресс-служба ГСЧС До семи сел полностью, еще до четырех-частично / Пресс-служба ГСЧС Важно В Украине из-за ливней реки снова могут выйти из берегов: где и когда Наводнения на Западной Украине: главная Недавно западные области охватили масштабные наводнения . Реки вышли из берегов в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

. Реки вышли из берегов в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях. Причиной наводнений стали проливные дожди, которые шли течение нескольких дней.

Больше всего от непогоды пострадали Прикарпатье и Буковина .

. Стихия разрушила дома, дороги и местную инфраструктуру.

В результате наводнений погибли 4 человека.