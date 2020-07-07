Негода на Прикарпатті: з низкою сіл повністю відсутнє транспортне сполучення
В Івано-Франківській області через затяжні зливи, які призвели до повеней, повністю відсутнє транспортне сполучення з сімома населеними пунктами. Крім того, часткові обмеження є ще у чотирьох селах.
Деякі села на Прикарпатті продовжують бути відрізаними від цивілізації, повідомляє пресслужба ДСНС.
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Де відсутнє транспортне сполучення
- Через підйом рівня води на річці Безулька в селі Яворів Косівського району зруйнувався тимчасовий переїзд на дорозі місцевого значення. У результаті відсутнє транспортне сполучення зі селом Снідавка Косівського району.
- У Верховинському районі вода розмила автодорогу місцевого значення. У селі Волова частково відсутнє транспортне сполучення, а в Бережниці – повністю.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди.
Через сильний дощ відсутнє транспортне сполучення до прикарпатських сіл / Пресслужба ДСНС
До семи сіл повністю, ще до чотирьох – частково / Пресслужба ДСНС
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Повені на Західній Україні: основне
- Нещодавно західні області охопили масштабні повені. Річки вийшли з берегів в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.
- Причиною повеней стали проливні дощі, які йшли протягом декількох днів.
- Найбільше від негоди постраждали Прикарпаття та Буковина.
- Стихія зруйнувала будинки, дороги та місцеву інфраструктуру.
- Внаслідок повеней загинули 4 людей.