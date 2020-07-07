В Івано-Франківській області через затяжні зливи, які призвели до повеней, повністю відсутнє транспортне сполучення з сімома населеними пунктами. Крім того, часткові обмеження є ще у чотирьох селах.

Деякі села на Прикарпатті продовжують бути відрізаними від цивілізації, повідомляє пресслужба ДСНС. Читайте також На Прикарпатті розгорівся скандал через виплати постраждалим від повеней Де відсутнє транспортне сполучення Через підйом рівня води на річці Безулька в селі Яворів Косівського району зруйнувався тимчасовий переїзд на дорозі місцевого значення. У результаті відсутнє транспортне сполучення зі селом Снідавка Косівського району.

зруйнувався тимчасовий переїзд на дорозі місцевого значення. У результаті Косівського району. У Верховинському районі вода розмила автодорогу місцевого значення. У селі Волова частково відсутнє транспортне сполучення, а в Бережниці – повністю. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди.

Через сильний дощ відсутнє транспортне сполучення до прикарпатських сіл / Пресслужба ДСНС

До семи сіл повністю, ще до чотирьох – частково / Пресслужба ДСНС Важливо В Україні через зливи річки знову можуть вийти з берегів: де і коли Повені на Західній Україні: основне Нещодавно західні області охопили масштабні повені . Річки вийшли з берегів в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.

. Річки вийшли з берегів в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях. Причиною повеней стали проливні дощі, які йшли протягом декількох днів.

Найбільше від негоди постраждали Прикарпаття та Буковина.

Стихія зруйнувала будинки, дороги та місцеву інфраструктуру.

Внаслідок повеней загинули 4 людей.