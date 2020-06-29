Днем 29 июня непогода в Мариуполе Донецкой области разгулялась не на шутку. Так, в небе над городом было слышно грохот грома и видны молнии, и все это сопровождал страшный ливень. В результате некоторые улицы в прямом смысле ушли под воду, сломаны деревья, а общественный транспорт приостановил работу.

Безумный ливень в Мариуполе

Фото и видео непогоды мариупольцы опубликовали в сети. В то же время издание Mnews пишет, что уровень воды поднимался стремительно, затапливая улицы. В итоге под мостом рядом с Ильичевский рынком образовалась огромная лужа. Здесь наполовину в воде застрял автобус, а легковушку почти полностью накрыло.

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Также из-за непогоды местной власти пришлось приостановить движение электротранспорта на ряде участков.

Дал команду остановить движение электротранспорта, иначе мы угробим технику. Автобусы работают, собирают людей. Но они идут пустыми. Застрявшего транспорта на дороге нет, но будем дальше анализировать ситуацию,

– рассказал в комментарии сайту города Мариуполь начальник местного трамвайно-троллейбусного управления Виталий Донев.

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Какие еще последствия непогоды в Мариуполе

Сильный ветер поломал деревья, некоторые из них падали на машины и проезжую часть.

Также повреждена кровля нескольких домов.



Некоторые районы города из-за непогоды остались без света.

Дождь спровоцировал сразу несколько аварий на дороге.



Вода зашла в некоторые дома и даже супермаркет.

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