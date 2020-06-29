Удень 29 червня негода в Маріуполі на Донеччині розгулялася не на жарт. Так, у небі над місто було чутно гуркіт грому та було видно блискавки, і усе це супроводжувала страшна злива. У результаті деякі вулиці в прямому сенсі пішли під воду, поламало дерева, а громадський транспорт призупинив роботу.

Шалена злива в Маріуполі

Фото та відео негоди маріупольці опублікували в мережі. Водночас видання Mnews пише, рівень води піднімався стрімко, затоплюючи вулиці. У підсумку під мостом поруч з Іллічівський ринком утворилася величезна калюжа. Тут наполовину у воді застряг автобус, а легковик майже повністю накрило.

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Також через негоду місцевій владі довелося призупинити рух електротранспорту на низці ділянок.

Дав команду зупинити рух електротранспорту, інакше ми угробимо техніку. Автобуси працюють, збирають людей. Але вони йдуть порожніми. Застряглого транспорту на дорозі немає, але будемо далі аналізувати ситуацію,

– розповів у коментарі сайту міста Маріуполь начальник місцевого трамвайно-тролейбусного управління Віталій Донєв.

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Які ще наслідки негоди в Маріуполі

Сильний вітер поламав дерева, деякі із них падали на машини та проїзну частину.



Також пошкоджено крівлю кількох будинків.

Деякі райони міста через негоду залишились без світла.

Дощ спровокував відразу кілька аварій на дорозі.

Вода зайшла в деякі будинки та навіть супермаркет.

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