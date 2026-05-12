Грозы не покидают Украину: в каких областях будет греметь и сверкать молния

В Украине прогнозируются опасные метеорологические явления, которые охватят центральные, южные и восточные области. Грозы, шквалы и местами град усложнят передвижение, работу энергетических и коммунальных сетей.

Желтый уровень опасности объявлен по всем регионам с потенциальными рисками для жизни и имущества. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Где прогнозируют непогоду?

Днепропетровская область

В Днепре будет облачно с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки, днем ожидается умеренный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, а во время грозы местами прогнозируются шквалы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 7 до 12 градусов, днем воздух прогреется до 19 – 24 градусов. В области объявлен І уровень опасности.

Запорожская область

В Запорожье днем ожидается гроза со шквалами до 15 – 20 метров в секунду. Такая погода объявлена опасной (I уровень, желтый).

Температура ночью составит около 8 – 11 градусов, днем воздух прогреется до 20 – 23 градусов.

Кировоградская область

На Кировоградщине прогнозируют грозы днем, местами ожидается град диаметром 6 – 19 миллиметров. Шквалы до 15 – 20 метров в секунду делают погодные условия еще опаснее, поэтому объявлен I уровень, желтый.

Температура ночью составит 7 – 10 градусов, днем 18 – 22 градуса.

Николаевская область

Николаевщина подпадает под опасные погодные условия ближайшие 1 – 2 часа 12 мая. Здесь ожидается гроза, что продлится до конца суток.

Порывы ветра 7 – 12 метров в секунду и кратковременные осадки могут создать риск аварий на дорогах и усложнить передвижение. Температура будет колебаться от 8 до 23 градусов.

Одесская область

В Одесской области местами ожидаются локальные грозы, а ветер усилится до 12 – 17 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности. Температура ночью будет 10 – 13 градусов, днем 21 – 24 градуса.

Какую погоду ждать в других областях?

В Винницкой области осадки маловероятны, будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, температура будет колебаться от 6 до 22 градусов. Предупреждение об опасности пока не объявлено, однако локальные порывы ветра возможны.

В Черкасской, Полтавской и других центральных областях днем ожидаются грозы и дожди, ветер 7 – 12 метров в секунду, местами шквалы до 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 11 градусов, днем 19–24 градуса.

Южные области, в частности Херсонская и Запорожская, под влиянием гроз и шквалов до 20 метров в секунду могут столкнуться с перебоями в электроснабжении и затоплением низменных территорий. Температура ночью составит 9 – 12 градусов, днем 21 – 24 градуса.

Чем опасна такая погода?

Грозы, шквалы и град являются серьезной угрозой для людей и инфраструктуры. Порывы ветра до 20 метров в секунду могут обрывать провода, ломать деревья и повреждать крыши домов.

Град диаметром до 19 метров в секунду способен повредить автомобили, окна и сельскохозяйственные культуры. Сильные осадки и грозы повышают риск ДТП и затрудняют передвижение транспорта.

Возможны перебои в работе электростанций, подстанций и трансформаторов. Погодные условия создают опасность для коммунальных и строительных объектов.

Людям советуют избегать открытых пространств во время грозы и не парковать авто под деревьями или рекламными щитами. Соблюдение этих мер безопасности поможет минимизировать риски и сохранит жизнь и имущество.

Будет ли в ближайшие дни потепление?

Синоптики отмечают, что после аномально теплого начала мая в ближайшие дни ожидается умеренное снижение температуры, особенно в северных и западных областях.

Это снижение будет сопровождаться кратковременными дождями, грозами и влажной погодой. Активизация циклонов над Атлантикой повлияет на большинство территории Украины, поэтому устойчивого потепления пока не прогнозируют.

