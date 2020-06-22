В течение 21 июня в Украине бушевали грозы и шквальные порывы ветра. Так, непогода обесточила 112 населенных пунктов в 5 областях.

Бригады облэнерго уже начали восстанавливать электроснабжение. Об этом сообщили в ГСЧС.

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Какие регионы больше всего пострадали от непогоды

Житомирская область – 47 обесточенных населенных пунктов;

Ровненская область – 24;

Волынская область – 17;

Хмельницкая область – 15;

​Кировоградская область – 9.

В то же время синоптики предупреждают, что в течение 22 июня погодные условия ухудшатся. Более того, в Украине уже объявили штормовое предупреждение.

Какой будет погода 22 июня

На всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будет наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 метров в секунду. Кроме того, ливни передают в Закарпатской и Прикарпатских областях.

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Киев и Киевскую область сегодня накроет дождями и грозами. В некоторых районах столицы будет идти град. Также ожидаются сильные порывы ветра.

В целом погода в понедельник, 22 июня, будет такой же серой во всех регионах и с грозовыми дождями.