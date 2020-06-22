Протягом 21 червня в Україні вирували грози та шквальні пориви вітру. Так, негода знеструмила 112 населених пунктів у 5 областях.

Бригади обленерго вже почали відновлювати електропостачання. Про це повідомили у ДСНС.

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Які регіони найбільше постраждали від негоди

Житомирська область – 47 знеструмлених населених пунктів;

Рівненська область – 24;

Волинська область – 17;

Хмельницька область – 15;

Кіровоградська область – 9.

Водночас синоптики попереджають, що протягом 22 червня погодні умови також погіршаться. Ба більше, в Україні вже оголосили штормове попередження.

Якою буде погода 22 червня

На всій території України, окрім східної частини, очікуються грозові дощі. Вдень в окремих районах спостерігатиметься град та шквали від 15 до 20 метрів на секунду. Крім того, зливу передають в Закарпатській та Прикарпатських областях.

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Київ та Київську область сьогодні накриє дощами та грозами. У деяких районах столиці йтиме град. Також очікуються сильні пориви вітру.

Загалом погода у в понеділок, 22 червня, буде такою ж похмурою у всіх регіонах і з грозовими дощами.