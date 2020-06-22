Понад 100 населених пунктів залишилися без світла через негоду
Протягом 21 червня в Україні вирували грози та шквальні пориви вітру. Так, негода знеструмила 112 населених пунктів у 5 областях.
Бригади обленерго вже почали відновлювати електропостачання. Про це повідомили у ДСНС.
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Які регіони найбільше постраждали від негоди
- Житомирська область – 47 знеструмлених населених пунктів;
- Рівненська область – 24;
- Волинська область – 17;
- Хмельницька область – 15;
- Кіровоградська область – 9.
Водночас синоптики попереджають, що протягом 22 червня погодні умови також погіршаться. Ба більше, в Україні вже оголосили штормове попередження.
Якою буде погода 22 червня
На всій території України, окрім східної частини, очікуються грозові дощі. Вдень в окремих районах спостерігатиметься град та шквали від 15 до 20 метрів на секунду. Крім того, зливу передають в Закарпатській та Прикарпатських областях.
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Київ та Київську область сьогодні накриє дощами та грозами. У деяких районах столиці йтиме град. Також очікуються сильні пориви вітру.
Загалом погода у в понеділок, 22 червня, буде такою ж похмурою у всіх регіонах і з грозовими дощами.