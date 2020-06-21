Погода в Україні у понеділок, 22 червня, буде дощовою і з грозами, які пройдуть всією територією країни. Разом з тим на вулиці буде тепло, а в різних регіонах температура повітря відрізнятиметься всього на 2-3 градуси.

Найтепліше буде на Сході й Півночі країни, де температури повітря буде на рівні 26-29 градусів. Такий прогноз наводить Український гідрометеорологічний центр.

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Дещо холодніше буде на Півдні країни – 25-28 градусів. Відносно найхолодніше буде в Центрі й Заході – 24-27 градусів.

Разом з тим зливи найбільше зачеплять Захід України. Втім дощитиме впродовжу усього дня на всій території країни. Вітер теж буде сильним і дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

У Києві грози й дощі також триватимуть протягом майже всього дня. Температура повітря буде на рівні 27-29 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 22 червня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +26…+28

Житомир – +26…+28

Вінниця – +25…+27

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +25…+27

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +27…+29

Харків – +26…+28

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на 22 червня від Укргідрометцентру