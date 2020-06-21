Прогноз погоди на 22 червня: грози накриють всю країну
Погода в Україні у понеділок, 22 червня, буде дощовою і з грозами, які пройдуть всією територією країни. Разом з тим на вулиці буде тепло, а в різних регіонах температура повітря відрізнятиметься всього на 2-3 градуси.
Найтепліше буде на Сході й Півночі країни, де температури повітря буде на рівні 26-29 градусів. Такий прогноз наводить Український гідрометеорологічний центр.
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Дещо холодніше буде на Півдні країни – 25-28 градусів. Відносно найхолодніше буде в Центрі й Заході – 24-27 градусів.
Разом з тим зливи найбільше зачеплять Захід України. Втім дощитиме впродовжу усього дня на всій території країни. Вітер теж буде сильним і дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
У Києві грози й дощі також триватимуть протягом майже всього дня. Температура повітря буде на рівні 27-29 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 22 червня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +26…+28
Житомир – +26…+28
Вінниця – +25…+27
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +25…+27
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +27…+29
Харків – +26…+28
Київ – +27…+29