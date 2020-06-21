Погода в Украине в понедельник, 22 июня, будет дождливой и с грозами, которые пройдут по всей территории страны. Вместе с тем на улице будет тепло, а в разных регионах температура воздуха будет отличаться всего на 2-3 градуса.

Теплее всего будет на Востоке и Севере страны, где температура воздуха будет на уровне 26-29 градусов. Такой прогноз приводит Украинский гидрометеорологический центр.

Это стоит видеть В Крыму зафиксировали смерч: видео

Немного холоднее будет на Юге страны – 25-28 градусов. Относительно холоднее всего будет в Центре и на Западе – 24-27 градусов.

Вместе с тем ливни больше всего затронут Запад Украины. Впрочем дождливо будет в течение всего дня на всей территории страны. Ветер тоже будет сильным, со скоростью 5-10 метров за секунду.

В Киеве грозы и дожди продлятся в течение почти всего дня. Температура воздуха будет на уровне 27-29 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 22 июня, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +26...+28

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Сумы – + 26... + 28

Полтава – +25...+27

Днепр – +24...+26

Запорожье – +24...+26

Донецк – +26...+28

Луганск – +27...+29

Харьков – +26...+28

Киев – +27...+29



Прогноз погоды на 22 июня от Укргидрометцентра