Прогноз погоды на 22 июня: грозы накроют всю страну
Погода в Украине в понедельник, 22 июня, будет дождливой и с грозами, которые пройдут по всей территории страны. Вместе с тем на улице будет тепло, а в разных регионах температура воздуха будет отличаться всего на 2-3 градуса.
Теплее всего будет на Востоке и Севере страны, где температура воздуха будет на уровне 26-29 градусов. Такой прогноз приводит Украинский гидрометеорологический центр.
Это стоит видеть В Крыму зафиксировали смерч: видео
Немного холоднее будет на Юге страны – 25-28 градусов. Относительно холоднее всего будет в Центре и на Западе – 24-27 градусов.
Вместе с тем ливни больше всего затронут Запад Украины. Впрочем дождливо будет в течение всего дня на всей территории страны. Ветер тоже будет сильным, со скоростью 5-10 метров за секунду.
В Киеве грозы и дожди продлятся в течение почти всего дня. Температура воздуха будет на уровне 27-29 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 22 июня, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +26...+28
Житомир – +26...+28
Винница – +25...+27
Одесса – +25...+27
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +26...+28
Сумы – + 26... + 28
Полтава – +25...+27
Днепр – +24...+26
Запорожье – +24...+26
Донецк – +26...+28
Луганск – +27...+29
Харьков – +26...+28
Киев – +27...+29