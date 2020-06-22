Негода в Україні наробила шкоди не лише на Буковині й Закарпатті, а й в Івано-Франківській області. Українці зафільмували та виклали у соцмережі фото та відео смерчу, потужних злив та розлитих річок.

Смерч

21 червня біля селища Обертин Тлумацького району Івано-Франківської області люди бачили смерч. Очевидці змогли зробити відеозаписи, як пише 24 канал, та оприлюднили їх у телеграмі в "ЧАТІ 112".

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Потопи

Потужні зливи протягом неділі, 21 червня, спричинили на Прикарпатті різкий підйом рівнів води у річках, особливо у гірських.

Затопило, зокрема, "Музей Звичаєвої Символіки Гуцульщини" у Микуличині.



Вода затекла до музею на Гуцульщині / Фото з фейсбука Юрія Боберського



Підлога приміщення музею перетворилася на болото / Фото з фейсбука Юрія Боберського

Публікують українці й свідчення бурхливого розливу ріки Черемош.

А ось на що перетворився Косівський Гук – водоспад у Карпатах.



Крім бурхливої води ріка несе, на жаль, і багато сміття / Фото з фейсбука Андрія Близнюка



Так виглядає гірський потік після червневої зливи / Фото з фейсбука Андрія Близнюка

Річка Прут, Микуличин. Люди у коментарях пишуть, що до їхніх помешкань навіть немає доїзду.



Прут бурхливий і помітно вийшов із берегів / Фото з фейсбука Назара Томашівського

Нагадаємо, через зливи 21 червня річка Дерелуй вийшла з берегів і затопила село біля Чернівців. А вулиці кількох сіл на Закарпатті через дощі перетворилися на суцільний потік. Фото та відео – за цим посиланням.