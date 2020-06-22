Непогода в Украине наделала вреда не только на Буковине и Закарпатье, но и в Ивано-Франковской области. Украинцы сняли и выложили в соцсети фото и видео смерча, мощных ливней и разлитых рек.

Смерч

21 июня возле поселка Обертин Тлумацкого района Ивано-Франковской области люди видели смерч. Очевидцы смогли сделать видеозаписи, как пишет 24 канал, и обнародовали их в телеграмме в "ЧАТЕ 112".

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Потопы

Мощные ливни в течение воскресенья, 21 июня, вызвали на Прикарпатье резкий подъем уровня воды в реках, особенно в горных.

Затопило, в частности, "Музей Обычаевой Символики Гуцульщины" в Микуличине.



Вода затекла в музей на Гуцульщине / Фото с фейсбука Юрия Боберского



Пол помещения музея превратился в болото / Фото с фейсбука Юрия Боберского

Публикуют украинцы и свидетельства бурного разлива реки Черемош.

А вот во что превратился Косовский Гук – водопад в Карпатах.



Кроме бурной воды река несет, к сожалению, и много мусора / Фото с фейсбука Андрея Близнюка



Так выглядит горный поток после июньского ливня / Фото с фейсбука Андрея Близнюка

Река Прут, Микуличин. Люди в комментариях пишут, что к их домам даже нет проезда.



Прут бурный и заметно вышел из берегов / Фото с фейсбука Назара Томашевского