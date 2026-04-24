Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 апреля, 15:24
2

Пострадала карета скорой: в Украине падают деревья из-за непогоды

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Житомирской области дерево упало на карету скорой помощи, обошлось без пострадавших.
  • ГСЧС расчищала дороги от поваленных деревьев в Винницкой и Киевской областях, обеспечивая безопасный проезд транспорта.

В нескольких регионах Украины бушевала непогода. После дождя и ветра деревья попадали на машины, а иногда даже перекрывали дороги.

Об этом 24 апреля сообщили в ГСЧС.

Деревопад в Украине: какие последствия?

Спасатели рассказали, что на Житомирской области сильный ветер повалил дерево на автомобиль скорой помощи, который прибыл на вызов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Дерево повредило автомобиль скорой / Фото ГСЧС

У Винницкой области чрезвычайниками пришлось расчищать дороги от упавших деревьев,. Они восстановили движение и обеспечили безопасный проезд транспорта.

На Киевской области в результате падения деревьев произошел пожар и было затруднено движение транспорта. Эти последствия непогоды также ликвидировала ГСЧС.

Ликвидация последствий после падения деревьев / Фото ГСЧС

Чрезвычайники призвали быть внимательными во время непогоды. Они советуют не находиться и не оставлять машины там, где могут упасть деревья или конструкции. А в случае опасности – звонить по телефону 101.

Какую непогоду прогнозировали?

  • Ранее сообщалось, что 24 апреля преимущественно в восточных регионах страны стоит ожидать дожди и мокрый снег. Ветер юго-западного направления будет со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а в Прикарпатье порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

  • Уже 25 апреля осадки почти закончатся. Они возможны только на севере Украины. А вот на следующий день, в воскресенье, дожди и порывы ветра вернутся.

  • Из соцсетей стало известно, что 24 апреля на Сумщину и Харьковщину "вернулась зима", ведь там выпал снег.

Связанные темы:

Новости Украины Непогода в Украине ГСЧС