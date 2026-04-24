Об этом 24 апреля сообщили в ГСЧС.
Деревопад в Украине: какие последствия?
Спасатели рассказали, что на Житомирской области сильный ветер повалил дерево на автомобиль скорой помощи, который прибыл на вызов. К счастью, обошлось без пострадавших.
Дерево повредило автомобиль скорой
У Винницкой области чрезвычайниками пришлось расчищать дороги от упавших деревьев,. Они восстановили движение и обеспечили безопасный проезд транспорта.
На Киевской области в результате падения деревьев произошел пожар и было затруднено движение транспорта. Эти последствия непогоды также ликвидировала ГСЧС.
Ликвидация последствий после падения деревьев
Чрезвычайники призвали быть внимательными во время непогоды. Они советуют не находиться и не оставлять машины там, где могут упасть деревья или конструкции. А в случае опасности – звонить по телефону 101.
Какую непогоду прогнозировали?
Ранее сообщалось, что 24 апреля преимущественно в восточных регионах страны стоит ожидать дожди и мокрый снег. Ветер юго-западного направления будет со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а в Прикарпатье порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Уже 25 апреля осадки почти закончатся. Они возможны только на севере Украины. А вот на следующий день, в воскресенье, дожди и порывы ветра вернутся.
Из соцсетей стало известно, что 24 апреля на Сумщину и Харьковщину "вернулась зима", ведь там выпал снег.