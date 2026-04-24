Про це 24 квітня повідомили у ДСНС.

Деревопад в Україні: які наслідки?

Рятувальники розповіли, що на Житомирщині сильний вітер повалив дерево на автомобіль швидкої допомоги, який прибув на виклик. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Дерево пошкодило автомобіль швидкої / Фото ДСНС

У Вінницькій області надзвичайниками довелось розчищати дороги від дерев, що впали. Вони відновили рух та забезпечили безпечний проїзд транспорту.

На Київщині внаслідок падіння дерев сталась пожежа та був ускладнений рух транспорту. Ці наслідки негоди також ліквідувала ДСНС.

Ліквідація наслідків після падіння дерев / Фото ДСНС

Надзвичайники закликали бути уважними під час негоди. Вони радять не перебувати та не залишати автівки там, де можуть впасти дерева чи конструкції. А разі небезпеки – телефонувати за номером 101.

