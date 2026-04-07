Украину засыпает снегом: аномальная непогода накрыла север и запад

В Украину неожиданно вернулась зимняя погода – северные и западные области накрыл снегопад. Уже засыпает Житомирскую и Хмельницкую области, тогда как в других регионах фиксируют сильный ветер и дожди.

Синоптики предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах и призывают водителей быть максимально осторожными. Видео с непогодой массово публикуют местные телеграмм-каналы.

Смотрите также Киев накрыл град и сильный ветер: в столице резко ухудшилась погода

В каких регионах выпал снег?

7 апреля в Украине резко изменилась погода – часть регионов накрыл снегопад, тогда как другие страдают от сильного ветра и дождей. В частности, снег уже фиксируют в северных и западных областях.

Речь идет о Житомирской и Хмельницкой областях, где осадки в виде снега уже активно покрывают дороги и населенные пункты. В сети публикуют видео, на которых видно, как весенние пейзажи быстро меняются на зимние.

В то же время в большинстве других регионов Украины наблюдается существенное ухудшение погодных условий. Там царят сильные порывы ветра, дожди и снижение температуры воздуха.



Синоптики предупреждают, что такая нестабильная погода может сохраняться и в дальнейшем, а в отдельных областях возможно дальнейшее осложнение метеорологической ситуации. Особое внимание специалисты обращают на ситуацию на дорогах. Из-за осадков и резкого похолодания ухудшается видимость, а уже ближе к вечеру существует высокая вероятность образования гололеда.

Водителей призывают быть максимально осторожными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а по возможности – воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Как изменится погода в ближайшее время?

В Украине ожидаются небольшие дожди, а на северо-востоке местами возможны грозы. Также из-за повышенной влажности воздуха в отдельных регионах будут наблюдаться туманы.

В то же время, как рассказывает синоптик Сергей Семилит, уже в ближайшие дни погодная ситуация начнет стабилизироваться. Сначала в западных областях, а затем и по всей стране, будет преобладать сухая погода без осадков. Это связано с приходом антициклона с юго-запада, который принесет больше солнечных прояснений.

Температурные показатели будут оставаться относительно стабильными. Днем воздух будет прогреваться до +13...+18 градусов, а ночью температура будет колебаться в пределах +1...+10 градусов в зависимости от региона. Прохладнее всего будет на западе страны из-за меньшей облачности.

Вместе с тем синоптик предупреждает о порывах северо-западного ветра, которые местами могут достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому, несмотря на общую стабилизацию, погодные условия будут оставаться довольно изменчивыми и местами некомфортными.

Какие области недавно засыпал град?