Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы в Украине

В ближайшие трое суток на Левобережье, днем 12 июля также и в западных областях местами будут кратковременные дожди и грозы. Между тем на остальной территории Украины осадки не ожидаются.

Заметим, об опасных метеорологических явлениях на 11 – 13 июля Укргидрометцентр, по состоянию на вечер 10 июля, не предупреждал.

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Где будут дожди 11 – 13 июля / Скриншоты из Укргидрометцентра

Кстати, в западных, Житомирской и. Винницкой областях ночью +10 – +15 градусов, днем +19 – +24 градуса. На Востоке и Юго-Востоке ночью +20 – +26 градусов, днем будет сильная жара +35 – +38 градусов. На остальной территории ночью +14 – +19 градусов, днем +24 – +29 градусов.

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Почему на Западе были чрезвычайные дожди 10 июля

В Укргидрометцентре объяснили, что Запад 10 июля попал под влияние глубокого циклона. Он принес с собой не только снижение атмосферного давления, но и хорошо выраженную фронтальную систему. Речь идет о холодном и теплом фронтах.

В то же время синоптики отметили, что главное – вместе с холодными воздушными потоками туда поступает влага – насыщенная воздушная масса из акватории Средиземного и Адриатического морей.

Эксперты отметили, что именно эта влага – это ключ к пониманию мощных осадков. Она попадает во фронтальную зону, где происходят активные восходящие движения воздуха.

"При этих условиях водяной пар стремительно конденсируется, образуя густую многоярусную облачность и сильные дожди. В некоторых регионах выпадает более 30 – 60 миллиметров за несколько часов, что является критическим показателем для локальной гидрологической ситуации", – объяснили в Укргидрометцентре.