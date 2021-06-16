Из-за сложных погодных условий в части областей синоптики объявили и уровень опасности – желтый.

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Непогода 16 июня: где ожидать

В большинстве регионов прогнозируют дожди, грозы, в отдельных районах град, а также шквальный ветер – до 15 – 20 метров за секунду. Непогода охватит такие области:

Киевскую,

Винницкую,

Черкасскую,

Кировоградскую,

Одесскую,

Николаевскую,

Херсонскую,

Запорожскую,

Днепропетровскую,

Полтавскую,

Сумскую,

Харьковскую,

Луганску.

Неблагоприятная погода в Украине: последние новости