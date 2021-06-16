Через складні погодні умови у частині областей синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

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Негода 16 червня: де очікувати

У більшості регіонів прогнозують дощі, грози, в окремих районах град, а також шквальний вітер – до 15 – 20 метрів за секунду. Негода охопить такі області:

Київську,

Вінницьку,

Черкаську,

Кіровоградську,

Одеську,

Миколаївську,

Херсонську,

Запорізьку,

Дніпропетровську,

Полтавську,

Сумську,

Харківську,

Луганську.

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