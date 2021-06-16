Через складні погодні умови у частині областей синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
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Негода 16 червня: де очікувати
У більшості регіонів прогнозують дощі, грози, в окремих районах град, а також шквальний вітер – до 15 – 20 метрів за секунду. Негода охопить такі області:
- Київську,
- Вінницьку,
- Черкаську,
- Кіровоградську,
- Одеську,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Запорізьку,
- Дніпропетровську,
- Полтавську,
- Сумську,
- Харківську,
- Луганську.
Несприятлива погода в Україні: останні новини
- Від початку літа українців не тішить справжня літня погода. Натомість у більшості областей систематично падає дощ, фіксують грози та шквали.
- 15 червня у Дніпро вкотре охопили грози та потужний вітер: у місті пів години тривала рясна злива. На проспекті Пушкіна впало дерево, а на вулиці Бородинській потік води змив асфальт.
- Того ж дня негода панувала і в Одесі. У селищі Котовського впали дерева. Крім того, внаслідок зливи в море потрапила велика кількість поверхневих вод.
- А 14 червня сильні дощі паралізували рух транспорту в Миколаєві – деякі автівки зупинялись, аби дочекатися, коли рівень води спаде.