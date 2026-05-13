Часть Украины зальет ливневыми дождями: где взамен пригреет до +23

На территории Украины в течение ближайших нескольких дней погода будет оставаться дождливой и ветреной. В некоторых областях прогнозируют более низкие температурные значения, пока в других регионах будет теплее.

Об этом свидетельствует обновленный прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Где будет прохладнее?

По последним данным синоптиков, в период с 13 по 14 мая кратковременные дожди накроют большинство областей Украины. В частности, значительные осадки специалисты прогнозируют в южных и центральных регионах в среду, 13 мая.

Подобные условия ожидаются в четверг, 14 мая, в северо-восточных областях, такие осадки могут сопровождаться грозами. Также Укргидрометцентр предупреждает о шквалах со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Обратите внимание! Из-за гроз и шквалов в южных и центральных областях, за исключением Винницкой, объявлен I уровень опасности, желтый, в течение 13 мая.



Также отдельно заметим, что непогода может привести к временным осложнениям в работе транспорта, энергетической и коммунальной инфраструктуры.

15 мая преимущественно без осадков, только на северо-востоке страны местами кратковременный дождь,

– говорится в сообщении.

Несмотря на шквалы, основном ветер будет двигаться северо-западным направлением со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 14 градусов тепла, прохладнее будет на западе.

В соответствующих регионах в течение ночи столбики термометров покажут лишь от 2 до 8 градусов тепла. Днем в Украине пригреет в пределах от 13 до 19 градусов тепла. Но в некоторых регионах показатели будут выше.

Согласно обнародованной информации, на Левобережье в течение 13 мая синоптики прогнозируют от 18 до 23 градусов тепла. Аналогичные повышение температурных значений ожидается по территории Украины 15 мая.

Что прогнозируют до конца недели?

Напомним, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань ранее предупреждал, что до конца текущей недели из-за активизации циклонов в Украине сохранятся дожди, град и грозы.

До этого специалисты предупреждали, что до 14 мая в Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности, из-за чего там будет высокая угроза возникновения возгораний.

Синоптик Игорь Кибальчич обнародовал в недельном прогнозе информацию о том, что в большинстве областей Украины выпадут дожди, в некоторых регионах, в частности западных, осадки будут идти с достаточно большой интенсивностью.