Сильный дождь и шквалы накроют ряд областей: где ухудшится погода в Украине

Погода на территории Украины в ближайшие дни не претерпит ощутимых улучшений. Зато синоптики прогнозируют дожди, грозы и шквалы в ряде областей.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Грозы почти по всей Украине: прогноз погоды на 12 мая

Как испортится погода в Украине?

Укргидрометцентр сообщает об ощутимых дождях с грозами в большинстве областей Украины в течение 12-14 мая. Значительные осадки пройдут 12 мая на Закарпатье и в Карпатах, уже 13 мая они распространятся на всю Украину.

Исключением станет северо-восточная и западная часть страны. Но 14 мая осадки все же выпадут и на северо-востоке. На Правобережье в ближайшие сутки местами возможны шквалы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Обратите внимание! Укргидрометцентр отдельно сообщал об осложнении погодных условий 12 мая в части областей. По данным специалистов, на Закарпатье и в Карпатах прогнозируют значительные дожди. Днем в большинстве областей на Правобережье возможны грозы и шквалы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду.



В связи с этим в соответствующих регионах объявили I уровень опасности, желтый. Таким образом ухудшение погоды в западных и некоторых центральных областях может привести к локальным осложнениям в работе транспорта и коммунальных служб, поэтому прежде всего советуем быть осмотрительными.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 5 до 13 градусов, днем синоптики прогнозируют от 16 до 23 градусов тепла. Но 13 мая в Одесской, Винницкой, Киевской, Житомирской и западных областях будет прохладнее.

Там дневные максимумы снизятся и составят от 12 до 19 градусов тепла. Подобное незначительное снижение температурных показателей, согласно обнародованной информации, распространится на всю территорию Украины 14 мая.

Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал регулярно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.

Какой будет погода до конца недели?

Ранее синоптик Виталий Постригань рассказал, что хотя над территорией Украины будет преобладать теплый воздух, до конца этой недели погода будет оставаться дождливой из-за циклонов, которые будут обусловливать осадки.

Недельный прогноз Игоря Кибальчича также свидетельствует о том, что в течение недели в Украине возможны дожди, грозы, шквалы и даже заморозки. Температуры будут колебаться от 2 до 27 градусов тепла, в зависимости от суток и времени.

Ухудшение погодных условий, в частности поступление дождей различной интенсивности, будет сопровождаться незначительным похолоданием. Впрочем, несмотря на такие изменения, температурные значения будут оставаться в пределах климатической нормы.