Где именно прогнозируют значительные дожди, грозы, град и шквалы до 20 метров в секунду, передает 24 Канал.

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Непогода в Украине

В субботу, 15 июня, на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей пройдут грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров на секунду. На Юго-Востоке и Востоке значительные дожди. Это I уровень опасности, желтый, сообщили в Укргидрометцентре.

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Где прогнозируют непогоду / Скриншот с Укргидрометцентра

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Какая будет погода в ближайшие трое суток

Также синоптики рассказали, что на выходных в Украине, кроме западных областей, дожди с грозами. В южных, восточных и большинстве центральных областей местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В понедельник ночью на Левобережье, днем в Украине, кроме южной части, местами снова кратковременный дождь и гроза.

Ветер северный, северо-восточный с переходом на западный, 5 – 10 метров на секунду.

Ночью на Востоке 15 – 20 градусов, днем 25 – 30. На остальной территории ночью 12 – 18 (ночью 15 июня на Западе 7 – 12), днем 19 – 26 градусов.