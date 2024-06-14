Погода очень переменчива, и уже через несколько дней дожди могут смениться на жару. На Востоке снова может быть до +30 градусов. Хотя и 14 июня там тоже будет достаточно жарко.
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Прогноз погоды в Украине на 15 июня
Облачно с прояснениями. В Украине, кроме западных областей, дожди, грозы, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду, на юго-востоке и востоке страны значительные дожди.
Ветер северный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью +13...+18 градусов, в западных областях +7...+12 градусов; днем +19...+24 градуса, в восточных областях +25...+29 градусов.
Прогноз погоды на 15 июня по Киевской области
Здесь также будет облачно с прояснениями, ждем кратковременный дождь, местами грозу. Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +13...+18 градусов, днем +19...+24 градуса. В Киеве ночью +15...+17 градусов, днем +21...+23 градуса.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях
14 – 15 июня в результате добегания паводковой волны на участке Днестра Галич-Залещики продолжится повышение уровней воды на 0,5 – 1,0 метра над текущими отметками, без негативных последствий.
Во второй половине суток 15 июня ожидается прохождение максимального уровня воды паводка на реке Днестр в створе поста Залищики (Тернопольская область) высотой 300 – 350 сантиметров над нулем поста, без угрозы негативных последствий. Уровень воды по состоянию на 8 часов 14 июня составляет 263 сантиметра над нулем поста. Максимальный расход воды прогнозируется в пределах 200 – 300 кубических метров в секунду.
15 – 17 июня, в результате вероятных значительных дождей, на реках суббасейнов Среднего и Нижнего Днепра (реки Сула, Псел, Ворскла, Орель, Самара и их притоки) в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях ожидается прохождение дождевого паводка высотой 0,3 – 0,8 метра, в пределах русел и без угрозы негативных последствий.
15 – 17 июня в результате дождей на малых реках суббассейна Северского Донца в Харьковской области ожидается повышение уровней воды на 0,1 – 0,3 метра за сутки, на реке Уды в районе поселка Безлюдовка до 0,5 метра, без негативных последствий.
Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).
Опасные гидрологические явления в Украине на 15 июня / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +21...+23
- Ужгород +23...+25
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +21...+23
- Тернополь +20...+22
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +21...+23
- Ровно +21...+23
- Житомир +20...+22
- Винница +21...+23
- Одесса +22...+24
- Николаев +22...+24
- Херсон +22...+24
- Симферополь +23...+25
- Кропивницкий +21...+23
- Черкассы +20...+22
- Чернигов +21...+23
- Сумы +21...+23
- Полтава +21...+23
- Днепр +22...+24
- Запорожье +23...+25
- Донецк +24...+26
- Луганск +27...+29
- Харьков +25...+27
Прогноз погоды в Украине на 15 июня / Укргидрометцентр