Погода дуже мінлива, і вже за кілька днів дощі можуть змінитися на спеку. На Сході знову може бути до +30 градусів. Хоча й 14 червня там теж буде досить спекотно.
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Прогноз погоди в Україні на 15 червня
Хмарно з проясненнями. В Україні, окрім західних областей, дощі, грози, вдень у південних, східних та більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду, на південному сході та сході країни значні дощі.
Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +13...+18 градусів, у західних областях +7...+12 градусів; удень +19...+24 градуси, у східних областях +25...+29 градусів.
Прогноз погоди на 15 червня по Київщині
Тут також буде хмарно з проясненнями, чекаємо на короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +13...+18 градусів, удень +19...+24 градуси. У Києві вночі +15...+17 градусів, удень +21...+23 градуси.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
14 – 15 червня внаслідок добігання паводкової хвилі на ділянці Днiстра Галич-Залiщики продовжиться пiдвищення рiвнiв води на 0,5 – 1,0 метра над поточними вiдмiтками, без негативних наслiдкiв.
У другiй половинi доби 15 червня очiкується проходження максимального рiвня води паводку на річці Днiстер у створі поста Залiщики (Тернопiльська область) висотою 300 – 350 сантиметрів над нулем поста, без загрози негативних наслідків. Рiвень води станом на 8 годину 14 червня становить 263 сантиметри над нулем поста. Максимальна витрата води прогнозується в межах 200 – 300 кубічних метрів на секунду.
15 – 17 червня, внаслідок імовірних значних дощів, на річках суббасейнів Середнього та Нижнього Дніпра (річки Сула, Псел, Ворскла, Оріль, Самара та їхні притоки) в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях очікується проходження дощового паводку висотою 0,3 – 0,8 метра, в межах русел та без загрози негативних наслідків.
15 – 17 червня внаслідок дощів на малих річках суббасейну Сіверського Дінця у Харківській області очікується підвищення рівнів води на 0,1 – 0,3 метра за добу, на річці Уди в районі селища Безлюдівка до 0,5 метра, без негативних наслідків.
Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).
Небезпечні гідрологічні явища в Україні на 15 червня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +21...+23
- Ужгород +23...+25
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +21...+23
- Тернопіль +20...+22
- Чернівці +22...+24
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +21...+23
- Рівне +21...+23
- Житомир +20...+22
- Вінниця +21...+23
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +22...+24
- Херсон +22...+24
- Сімферополь +23...+25
- Кропивницький +21...+23
- Черкаси +20...+22
- Чернігів +21...+23
- Суми +21...+23
- Полтава +21...+23
- Дніпро +22...+24
- Запоріжжя +23...+25
- Донецьк +24...+26
- Луганськ +27...+29
- Харків +25...+27
Прогноз погоди в Україні на 15 червня / Укргідрометцентр