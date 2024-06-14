Погода дуже мінлива, і вже за кілька днів дощі можуть змінитися на спеку. На Сході знову може бути до +30 градусів. Хоча й 14 червня там теж буде досить спекотно.

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Прогноз погоди в Україні на 15 червня

Хмарно з проясненнями. В Україні, окрім західних областей, дощі, грози, вдень у південних, східних та більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду, на південному сході та сході країни значні дощі.

Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +13...+18 градусів, у західних областях +7...+12 градусів; удень +19...+24 градуси, у східних областях +25...+29 градусів.

Прогноз погоди на 15 червня по Київщині

Тут також буде хмарно з проясненнями, чекаємо на короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +13...+18 градусів, удень +19...+24 градуси. У Києві вночі +15...+17 градусів, удень +21...+23 градуси.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

14 – 15 червня внаслідок добігання паводкової хвилі на ділянці Днiстра Галич-Залiщики продовжиться пiдвищення рiвнiв води на 0,5 – 1,0 метра над поточними вiдмiтками, без негативних наслiдкiв.

У другiй половинi доби 15 червня очiкується проходження максимального рiвня води паводку на річці Днiстер у створі поста Залiщики (Тернопiльська область) висотою 300 – 350 сантиметрів над нулем поста, без загрози негативних наслідків. Рiвень води станом на 8 годину 14 червня становить 263 сантиметри над нулем поста. Максимальна витрата води прогнозується в межах 200 – 300 кубічних метрів на секунду.

15 – 17 червня, внаслідок імовірних значних дощів, на річках суббасейнів Середнього та Нижнього Дніпра (річки Сула, Псел, Ворскла, Оріль, Самара та їхні притоки) в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях очікується проходження дощового паводку висотою 0,3 – 0,8 метра, в межах русел та без загрози негативних наслідків.

15 – 17 червня внаслідок дощів на малих річках суббасейну Сіверського Дінця у Харківській області очікується підвищення рівнів води на 0,1 – 0,3 метра за добу, на річці Уди в районі селища Безлюдівка до 0,5 метра, без негативних наслідків.

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).

Небезпечні гідрологічні явища в Україні на 15 червня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +21...+23

Ужгород +23...+25

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +21...+23

Тернопіль +20...+22

Чернівці +22...+24

Хмельницький +20...+22

Луцьк +21...+23

Рівне +21...+23

Житомир +20...+22

Вінниця +21...+23

Одеса +22...+24

Миколаїв +22...+24

Херсон +22...+24

Сімферополь +23...+25

Кропивницький +21...+23

Черкаси +20...+22

Чернігів +21...+23

Суми +21...+23

Полтава +21...+23

Дніпро +22...+24

Запоріжжя +23...+25

Донецьк +24...+26

Луганськ +27...+29

Харків +25...+27

Прогноз погоди в Україні на 15 червня / Укргідрометцентр