Коли чекати потепління й чи буде сильна спека найближчими днями, передає 24 Канал.

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Спека в Україні

Синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що у п'ятницю та суботу на Заході вночі 10 – 15 градусів, вдень 18 – 23. На решті території України вночі 14 – 19, вдень 22 – 29 градусів, втім, на Південному Сході до +32.

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Орієнтовний прогноз погоди на 14 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, різке потепління поки не очікується. Ймовірно, вже в понеділок на Заході, Півночі та Сході переважно буде до +28. Тим часом на Півдні до +32 градусів.

Тож сильна спека в Україні поки що не очікується.

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Орієнтовний прогноз погоди на 17 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Чи буде сильне похолодання влітку