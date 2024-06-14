Коли чекати потепління й чи буде сильна спека найближчими днями, передає 24 Канал.
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Спека в Україні
Синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що у п'ятницю та суботу на Заході вночі 10 – 15 градусів, вдень 18 – 23. На решті території України вночі 14 – 19, вдень 22 – 29 градусів, втім, на Південному Сході до +32.
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Орієнтовний прогноз погоди на 14 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, різке потепління поки не очікується. Ймовірно, вже в понеділок на Заході, Півночі та Сході переважно буде до +28. Тим часом на Півдні до +32 градусів.
Тож сильна спека в Україні поки що не очікується.
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Орієнтовний прогноз погоди на 17 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Чи буде сильне похолодання влітку
- Зауважимо, що раніше в коментарі 24 Каналу завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України розповіла, чи буде сильне похолодання влітку 2024 року.
- Метеорологиня зазначила, що суттєві та тривалі зниження температури малоймовірні.
- Так, очікується температура буде на 1 – 2 градуси вищою, ніж зазвичай.
- До речі, за словами Віри Балабух, найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні в західних, південних і південно-східних областях.
- Також експертка розповіла, що в південних, південно-східних і центральних областях імовірний дефіцит опадів.
- У разі посилення циклонічної активності над Європою до України будуть переміщуватися більш вологі повітряні маси.
- "Це зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду та шквалу", – зауважила Віра Балабух.