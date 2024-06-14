Когда ждать потепления и будет ли сильная жара в ближайшие дни, передает 24 Канал.
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Жара в Украине
Синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что в пятницу и субботу на Западе ночью 10 – 15 градусов, днем 18 – 23. На остальной территории Украины ночью 14 – 19, днем 22 – 29 градусов, впрочем, на Юго-Востоке до +32.
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Ориентировочный прогноз погоды на 14 июня / Скриншот с Укргидрометцентра
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, резкое потепление пока не ожидается. Вероятно, уже в понедельник на Западе, Севере и Востоке преимущественно будет до +28. Между тем на Юге до +32 градусов.
Поэтому сильная жара в Украине пока не ожидается.
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Ориентировочный прогноз погоды на 17 июня / Скриншот с Укргидрометцентра
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Будет ли сильное похолодание летом
- Заметим, что ранее в комментарии 24 Каналу заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины рассказала, будет ли сильное похолодание летом 2024 года.
- Метеоролог отметила, что существенные и длительные снижения температуры маловероятны.
- Так, ожидается температура будет на 1 – 2 градуса выше, чем обычно.
- Кстати, по словам Веры Балабух, сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных и юго-восточных областях.
- Также эксперт рассказала, что в южных, юго-восточных и центральных областях вероятен дефицит осадков.
- В случае усиления циклонической активности над Европой в Украину будут перемещаться более влажные воздушные массы.
- "Это обусловит увеличение интенсивности конвективных процессов, образования локальных гроз, ливней, града и шквала", – заметила Вера Балабух.