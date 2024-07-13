В Германии также разгулялась непогода в ночь на субботу: там выпал град, а ливень подтопил улицы. Движение по ряду улиц и железных дорог было заблокировано из-за упавших деревьев,. На дороги выехали снегоочистительные машины, спасатели приняли около 700 вызовов.

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Австрию накрыли ливни с рекордным количеством молний

Метеорологи из UBIMET заявили: зафиксировали 190 тысяч ударов молний в Австрии только в течение одного дня! Это пока что самый высокий показатель в 2024 году.

В западной земле Форарльберг, в долине Рейна возле Боденского озера, ливни затопили дороги. Поскольку в Рейн потекло много дождевой воды, власти были вынуждены закрыть прилегающие к реке районы, людей туда не пускали ради безопасности.

В Тироле 12 июля был закрыт ряд дорог, где прошли селевые потоки. В субботу, 13 июля, открыли только часть из них. В Штирии началось наводнение, буря ломала деревья.

На юге Австрии спасатели доставали людей из озер. Те, кто греб и занимался серфингом, не мог добраться до берега из-за сильных волн.

В Венском аэропорту отменили около 40 рейсов. В одной из земель на западе Австрии было уничтожено более 5 тысяч гектаров посевов, град нанес ущерб на 1,2 миллиона евро.