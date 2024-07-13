У Німеччині також розгулялася негода в ніч проти суботи: там випав град, а злива підтопила вулиці. Рух низкою вулиць і залізниць було заблоковано через дерева, що впали. На дороги виїхали снігоочисні машини, рятувальники прийняли близько 700 викликів.

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Австрію накрили зливи з рекордною кількістю блискавок

Метеорологи з UBIMET заявили: зафіксували 190 тисяч ударів блискавок в Австрії тільки протягом одного дня! Це поки що найвищий показник у 2024 році.

У західній землі Форарльберг, у долині Рейну біля Боденського озера, зливи затопили дороги. Оскільки в Рейн потекло багато дощової води, влада була змушена закрити прилеглі до річки райони, людей туди не пускали задля безпеки.

У Тіролі 12 липня була закрита низка доріг, де пройшли селеві потоки. У суботу, 13 липня, відкрили тільки частину з них. У Штирії почалася повінь, буря ламала дерева.

На півдні Австрії рятувальники діставали людей із озер. Ті, хто веслував і займався серфінгом, не міг дістатися до берега через сильні хвилі.

У Віденському аеропорті скасували близько 40 рейсів. В одній із земель на заході Австрії було знищено понад 5 тисяч гектарів посівів, град завдав збитків на 1,2 мільйона євро.