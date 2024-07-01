Там, одной из россиянок удалось снять, как ветер свалил огромный строительный кран. Также в одном из районов дерево убило 36-летнюю женщину.

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Непогода в Петербурге

Как отмечают в сети, обвал строительного крана произошел на проспекте Большевиков в Невском районе. В результате падения крана никто не погиб, потому что крановщики успели завершить работу и "провели все необходимые мероприятия, предусмотренные инструкциями по технике безопасности на случай непогоды".

Падение строительного крана в Петербурге: смотрите видео

В Петербурге бушует мощный ливень и ураган. Там фиксируют порывы ветра до 31 метров в секунду, которые крушат деревья, разрушают остановки – по городу даже летают мусорные баки. Кроме этого, Санкт-Петербург охватила непроглядная песчаная буря.

Также из-за непогоды аэропорт Пулково временно не принимал самолеты, рейсы разворачивали на запасные аэродромы.

К слову, настоящий апокалипсис полторы недели назад охватил столицу России – Москву. Кроме сильного ливня там фиксировали сильный ураган и смерчи. Непогода сносила на своем пути тележки и даже некоторые транспортные средства.