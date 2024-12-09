Предупреждение о непогоде объявили по меньшей мере в 4 областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В каких областях будет непогода 10 декабря

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что во Львове и области 10 декабря будут значительные осадки (дождь с переходом в мокрый снег и снег), налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

О гололедице на дорогах во вторник также сообщили и в Волынском областном центре по гидрометеорологии. В регионе гололед и гололедица продолжатся и 11 декабря.

Кроме того, об опасных метеорологических явлениях 10 декабря написали и в Ровенском областном центре по гидрометеорологии. Там также отметили о гололедице на дорогах в Ровно, что может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Гололедица на дорогах в этот день также будет и в Тернопольской области. Соответствующую информацию предоставили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Во всех этих 4 областях также объявили І уровень опасности, желтый. Его объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

К слову, в Укргидрометцентре сообщали, что в целом 10 декабря на территории западных и северных областей будет мокрый снег с дождем. Температура в течение суток будет достигать от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.