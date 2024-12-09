Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине 10 декабря

Как сообщает Укргидрометцентр, на территории западных и северных областей будет мокрый снег с дождем, местами на дорогах синоптики обещают гололедицу. Ветер в основном будет двигаться в северо-восточном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура в течение суток будет достигать от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На территории южных регионов ночью столбик термометра будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, днем от 6 до 11 градусов тепла, в Крыму пригреет до 14 градусов тепла.

Какая будет погода в крупных городах

Киев 0 – +2

Ужгород 0 – +2

Львов 0 – +2

Ивано-Франковск 0 – +2

Тернополь 0 – +2

Черновцы 0 – +2

Хмельницкий +1 – +3

Луцк 0 – +2

Ровно 0 – +2

Житомир 0 – +2

Винница 0 – +2

Одесса +5 – +7

Николаев +8 – +10

Херсон +8 – +10

Симферополь +12 – +14

Кропивницкий +2 – +4

Черкассы +1 – +3

Чернигов +1 – +3

Сумы 0 – +2

Полтава +2 – +4

Днепр +3 – +5

Запорожье +6 – +8

Донецк +3 – +5

Луганск +1 – +3

Харьков +1 – +3.



Погода в Украине на 10 декабря / Фото Укргидрометцентра