Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине 10 декабря

Как сообщает Укргидрометцентр, на территории западных и северных областей будет мокрый снег с дождем, местами на дорогах синоптики обещают гололедицу. Ветер в основном будет двигаться в северо-восточном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура в течение суток будет достигать от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На территории южных регионов ночью столбик термометра будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, днем от 6 до 11 градусов тепла, в Крыму пригреет до 14 градусов тепла.

Какая будет погода в крупных городах

  • Киев 0 – +2
  • Ужгород 0 – +2
  • Львов 0 – +2
  • Ивано-Франковск 0 – +2
  • Тернополь 0 – +2
  • Черновцы 0 – +2
  • Хмельницкий +1 – +3
  • Луцк 0 – +2
  • Ровно 0 – +2
  • Житомир 0 – +2
  • Винница 0 – +2
  • Одесса +5 – +7
  • Николаев +8 – +10
  • Херсон +8 – +10
  • Симферополь +12 – +14
  • Кропивницкий +2 – +4
  • Черкассы +1 – +3
  • Чернигов +1 – +3
  • Сумы 0 – +2
  • Полтава +2 – +4
  • Днепр +3 – +5
  • Запорожье +6 – +8
  • Донецк +3 – +5
  • Луганск +1 – +3
  • Харьков +1 – +3.

Прогноз погоды на 10 декабря 2024 года
Погода в Украине на 10 декабря / Фото Укргидрометцентра