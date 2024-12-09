Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз погоды синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Украине

Кибальчич писал, что в результате активизации циклонов с юго-запада Европы и прохождения атмосферных фронтов, на этой неделе в Украине ожидается влажная, временами ветреная погода.

Но с аномально высокими температурными показателями,

– подчеркнул метеоролог.

В понедельник, 9 декабря, ночью -1 – +1 градус, днем +2 – +7. На Юге +5 – +10 и +8 – +13 градусов соответственно.

Ночью вторника температура будет колебаться -1 – +4 градусов, днем +1 – +6. В южной части и Крыму ночью +6 – +11 градусов, днем +9 – +14. тем временем в Карпатах около 0 градусов.

В среду, 11 декабря ночью -1 – +4 градуса, днем +2 – +7. На Юге в течение суток +7 – +12. Только в Карпатах -2 – -7 градусов.

В течение четверга температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -1 – +4 градусов, на крайнем Юге местами +5 – +7.

В пятницу, 13 декабря, ночью 0 – -5 градусов, в Карпатах -7 – -12. Днем -3 – +2 градуса.

Ночью субботы -1 – -6 градусов. На Востоке и в Карпатах -5 – -10 градусов. Днем -1 – +4, на Юге +5 – +7 градусов.

В воскресенье, 15 декабря, температура воздуха, вероятно, будет колебаться в пределах -2 – +3 градусов. Днем +1 – +6, на Юге и в Крыму +5 – +10 градусов.