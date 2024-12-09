Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз погоди синоптикиня Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Україні

Кібальчич писав, що внаслідок активізації циклонів з південного заходу Європи та проходження атмосферних фронтів, цього тижня в Україні очікується волога, часом вітряна погода.

Але з аномально високими температурними показниками,

– наголосив метеоролог.

У понеділок, 9 грудня, вночі -1 – +1 градуси, вдень +2 – +7. На Півдні +5 – +10 і +8 – +13 градусів відповідно.

Вночі вівторка температура коливатиметься -1 – +4 градусів, вдень +1 – +6. У південній частині та Криму вночі +6 – +11 градусів, вдень +9 – +14. тим часом у Карпатах близько 0 градусів.

У середу, 11 грудня вночі -1 – +4 градуси, вдень +2 – +7. На Півдні протягом доби +7 – +12. Лише у Карпатах -2 – -7 градусів.

Протягом четверга температура повітря в Україні коливатиметься в межах -1 – +4 градусів, на крайньому Півдні подекуди +5 – +7.

У п'ятницю, 13 грудня, вночі 0 – -5 градусів, у Карпатах -7 – -12. Вдень -3 – +2 градуси.

Вночі суботи -1 – -6 градусів. На Сході й у Карпатах -5 – -10 градусів. Вдень -1 – +4, на Півдні +5 – +7 градусів.

У неділю, 15 грудня, температура повітря, ймовірно, буде коливатися в межах -2 – +3 градусів. Вдень +1 – +6, на Півдні й у Криму +5 – +10 градусів.