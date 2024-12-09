Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні 10 грудня

Як повідомляє Укргідрометцентр, на території західних та північних областей буде мокрий сніг з дощем, місцями на дорогах синоптики обіцяють ожеледицю. Вітер здебільшого рухатиметься у північно-східному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура протягом доби сягатиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. На території південних регіонів вночі стовпчик термометра коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 6 до 11 градусів тепла, у Криму пригріє до 14 градусів тепла.

Яка буде погода у великих містах

  • Київ 0 – +2
  • Ужгород 0 – +2
  • Львів 0 – +2
  • Івано-Франківськ 0 – +2
  • Тернопіль 0 – +2
  • Чернівці 0 – +2
  • Хмельницький +1 – +3
  • Луцьк 0 – +2
  • Рівне 0 – +2
  • Житомир 0 – +2
  • Вінниця 0 – +2
  • Одеса +5 – +7
  • Миколаїв +8 – +10
  • Херсон +8 – +10
  • Сімферополь +12 – +14
  • Кропивницький +2 – +4
  • Черкаси +1 – +3
  • Чернігів +1 – +3
  • Суми 0 – +2
  • Полтава +2 – +4
  • Дніпро +3 – +5
  • Запоріжжя +6 – +8
  • Донецьк +3 – +5
  • Луганськ +1 – +3
  • Харків +1 – +3.

Прогноз погоди на 10 грудня 2024 року
Погода в Україні на 10 грудня / Фото Укргідрометцентру