Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні 10 грудня

Як повідомляє Укргідрометцентр, на території західних та північних областей буде мокрий сніг з дощем, місцями на дорогах синоптики обіцяють ожеледицю. Вітер здебільшого рухатиметься у північно-східному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура протягом доби сягатиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. На території південних регіонів вночі стовпчик термометра коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 6 до 11 градусів тепла, у Криму пригріє до 14 градусів тепла.

Яка буде погода у великих містах

Київ 0 – +2

Ужгород 0 – +2

Львів 0 – +2

Івано-Франківськ 0 – +2

Тернопіль 0 – +2

Чернівці 0 – +2

Хмельницький +1 – +3

Луцьк 0 – +2

Рівне 0 – +2

Житомир 0 – +2

Вінниця 0 – +2

Одеса +5 – +7

Миколаїв +8 – +10

Херсон +8 – +10

Сімферополь +12 – +14

Кропивницький +2 – +4

Черкаси +1 – +3

Чернігів +1 – +3

Суми 0 – +2

Полтава +2 – +4

Дніпро +3 – +5

Запоріжжя +6 – +8

Донецьк +3 – +5

Луганськ +1 – +3

Харків +1 – +3.



Погода в Україні на 10 грудня / Фото Укргідрометцентру