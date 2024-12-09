Попередження про негоду оголосили у щонайменше 4 областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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У яких областях буде негода 10 грудня

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що у Львові та області 10 грудня будуть значні опади (дощ з переходом в мокрий сніг та сніг), налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Про ожеледицю на дорогах у вівторок також повідомили й у Волинському обласному центрі з гідрометеорології. У регіоні ожеледь та ожеледиця продовжаться й 11 грудня.

Окрім того, про небезпечні метеорологічні явища 10 грудня написали й у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології. Там також наголосили про ожеледицю на дорогах в Рівному, що може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Ожеледиця на дорогах цього дня також буде й у Тернопільській області. Відповідну інформацію надали у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

У всіх цих 4 областях також оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Його оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

До слова, в Укргідрометцентрі повідомляли, що загалом 10 грудня на території західних та північних областей буде мокрий сніг з дощем. Температура протягом доби сягатиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.