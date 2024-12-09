Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Що відомо про метеорологічну зиму у Києві

За даними відділу кліматології, стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів в бік зниження відбувся у Києві 24 листопада.Саме це є свідченням початку метеорологічної зими у столиці.

Зима прийшла на п’ять днів раніше кліматичної норми,

– підсумовують метеорологи.

Водночас рекорд з найранішого настання зими у Києві зафіксовано 20 жовтня 1920 року. Найпізніше ж зима у столиці приходила 29 грудня у 2015 році. У 2019-2020 роках метеорологічна зима так і не настала.

Зауважимо, що цього тижня в Україні очікується волога, часом вітряна погода – але з аномально високими температурними показниками. Наприклад, у вівторок, 10 грудня, температура коливатиметься в межа її -1...+4 вночі, вдень +1...+6. У південній частині та Криму вночі +6...+11 градусів, вдень +9…+14.