Из-за этого в регионах объявлен первый (желтый) уровень опасности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где и когда будет непогода в Украине

Представительница Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что с 9 июля температура воздуха на некоторое время снизится, но резкого похолодания не ожидается. Особенно заметно жара спадет в северных областях.

Однако грозы и сильный ветер ожидаются на Западе и Юге. Именно там 9 июля возможно ухудшение погоды.

В частности штормовое предупреждение объявили в Львовской области. В областном центре в среду может быть гроза, шквальный ветер 17-22 метров в секунду и крупный град. Ночью синоптики прогнозируют сильный дождь. Местные власти призывают горожан быть осторожными.

У Виннице и области также объявили об опасных метеорологических явлениях. Там 9 июля ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 метров в секунду, а местами – еще и град 6-19 миллиметров.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий, строительной отрасли,

– говорится в сообщении.

У Ровенской области непогода начнется вечером 8 июля и продлится 9 июля. Регион могут накрыть грозы, шквалы 19-24 метров в секунду, значительный, но кратковременный дождь и местами град.

У Тернопольской области дожди продлятся 9 и 10 июля. В среду они будут кратковременные с грозами, днем кое-где пройдет град. Также в регионе прогнозируется шквальный ветер 15-20 метров в секунду. В четверг в области, вероятно, будут лить кратковременные дожди с грозами.

У Хмельницкой области днем 9 июля прогнозируют грозы, порывы ветра 15-20 метров в секунду, значительный дождь и местами град.

Одесская область в среду также будет страдать от грозы и шквального ветра силой 15-18 метров в секунду.

Значительный дождь с грозой синоптики прогнозируют и в Житомирской области. Ночью в регионе пройдет умеренный кратковременный дождь, который усилится днем. Также ожидается гроза. Ветер на Житомирщине может достигать 15-20 метров в секунду.

У Волынской области днем 9 июля может быть умеренный, но местами более сильный дождь. В регионе прогнозируется гроза и днем местами местами град. Ветер местами будет усиливаться до 15-20 метров в секунду.

У Черновицкой области в течение суток среды ожидаются грозы и усиление ветра 15-20 метров в секунду. Во второй половине дня может начаться значительный дождь и местами град.

До конца дня 8 июля и в течение суток 9 июля в Ивано-Франковской области также прогнозируют значительный дождь, грозы, град и порывы ветра 15-20 метров в секунду.

У Закарпатской области во вторник и в ночь на среду будут дожди. В отдельных пунктах прогнозируются сильные ливни с градом. На большей части области синоптики ожидают грозы и шквалистое усиление ветра до 19-24 метров в секунду.