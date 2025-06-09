В результате этого обесточены населенные пункты в девяти областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Какие последствия вызвала непогода

По данным Укрэнерго, из-за непогоды по состоянию на утро полностью или частично были обесточены 508 населенных пунктов. Сейчас бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

В Тернопольской ОВА также сообщили, что в результате осложненных погодных условий на Тернопольщине пострадали электросети, здания и дорожное покрытие.

По состоянию на 6:00 утра без электроснабжения остаются 30 населенных пунктов в Чертковском и Кременецком районах, из них 12 – частично. В общем обесточены 5557 абонентов и 124 трансформаторные подстанции.

Аварийные бригады АО "Тернопольоблэнерго" уже проводят восстановительные работы, тогда как органы местного самоуправления обследуют территории, оценивают убытки и принимают необходимые решения для ликвидации последствий непогоды.

Тогда как во Львовской ОВА сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий на Львовщине по состоянию на 10:50 обесточены 95 населенных пунктов. Как отметил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, из них 27 – полностью и 68 – частично.

По его словам, для восстановления электроснабжения в области работают 34 бригады специалистов Львовоблэнерго, пришлось привлечь 146 работников и 51 единицу техники.

В Укрэнерго также напоминают, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак и аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Там просят перенести активное энергопотребление на дневное время и пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00.

Отметим, что вторая неделя лета в Украине начнется с аномальной жары. Однако, впоследствии температура существенно снизится в большинстве областей. Синоптики снова прогнозируют грозы, град и шквалы.