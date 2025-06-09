Внаслідок цього знеструмлені населені пункти у дев'яти областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Які наслідки спричинила негода

За даними Укренерго, через негоду станом на ранок повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів. Наразі бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

У Тернопільській ОВА також повідомили, що внаслідок ускладнених погодних умов на Тернопільщині постраждали електромережі, будівлі та дорожнє покриття.

Станом на 6:00 ранку без електропостачання залишаються 30 населених пунктів у Чортківському та Кременецькому районах, з них 12 – частково. Загалом знеструмлено 5557 абонентів та 124 трансформаторні підстанції.

Аварійні бригади АТ "Тернопільобленерго" вже проводять відновлювальні роботи, тоді як органи місцевого самоврядування обстежують території, оцінюють збитки та ухвалюють необхідні рішення для ліквідації наслідків негоди.

Тоді як у Львівській ОВА повідомили, що через несприятливі погодні умови на Львівщині станом на 10:50 знеструмлені 95 населених пунктів. Як зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, з них 27 – повністю та 68 – частково.

За його словами, для відновлення електропостачання в області працюють 34 бригади фахівців Львівобленерго, довелося залучити 146 працівників та 51 одиницю техніки.

В Укренерго також нагадують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак і аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Там просять перенести активне енергоспоживання на денний час та користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00.

Зазначимо, що другий тиждень літа в Україні почнеться з аномальної спеки. Однак, згодом температура суттєво знизиться в більшості областей. Синоптики знову прогнозують грози, град та шквали.