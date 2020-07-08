Проливные дожди в Волынской области привели к тому, что из берегов вышли реки. В результате затопило пять районов. От воды пострадали земельные участки. Крестьяне боятся остаться без урожая.

Последствия наводнений на Волыни

Волынь оправляется от наводнений и подсчитывает убытки, которые нанесла стихия, сообщает "ТСН.Ранок".

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Несколько рек вышли из берегов и затопили сельскохозяйственные угодья. По словам местных, последний раз такое было еще 20 лет назад. Однако и тогда в огородах было меньше воды.

Крестьяне рассказывают, что вода полностью затопила сараи со скотом, огороды, сады.

Почти каждое хозяйство понесло убытки от этих проливных дождей,

– отметила местная жительница.

Одна из причин последствий непогоды

Кроме проливных дождей, причиной затоплений является и устаревшая мелиоративная система. Каналы заросли: большинство не чистили десятки лет.

Помповые станции не могут справиться с таким количеством воды, хотя работают на всю мощность, рассказал начальник Любешевского эксплуатационного участка Виктор Крысько.

Люди время от времени туда выносят мусор, заваливают каналы. Поэтому вода через них практически не проходит,

– заявил Крысько.

Крестьяне боятся за урожай

Местные жители переживают, что покупать им в этом году придется все – от картофеля до зерновых. Непогода уничтожила все насаждения.

Обратите внимание! Прогнозы синоптиков неутешительные: дожди в Волынской области здесь до конца июля.

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