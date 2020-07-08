Проливні дощі у Волинській області призвели до того, що з берегів повиходили річки. У результаті затопило п’ять районів. Від води постраждали земельні ділянки. Селяни бояться залишитися без урожаю.

Наслідки повеней на Волині

Волинь оговтується від повеней та підраховує збитки, які завдала стихія, повідомляє "ТСН.Ранок".

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Декілька річок вийшли з берегів та позатоплювали сільськогосподарські угіддя. За словами місцевих, востаннє таке було ще 20 років тому. Однак й тоді у городах було менше води.

Селяни розповідають, що вода повністю затопила сараї з худобою, городи, садки.

Майже кожне господарство зазнало збитків від цих проливних дощів,

– зазначила місцева жителька.

Одна з причин наслідків негоди

Окрім проливних дощів, причиною затоплень є і застаріла меліоративна система. Канали заросли: більшість не чистили десятки років.

Помпові станції не можуть впоратися з такою кількістю води, хоча працюють на всю потужність, розповів начальник Любешівської експлуатаційної дільниці Віктор Крисько.

Люди час від часу туди виносять сміття, завалюють канали. Тому вода через них практично не проходить,

– заявив Крисько.

Селяни бояться за урожай

Місцеві жителі переживають, що купувати їм цього року доведеться усе – від картоплі до зернових. Негода знищила всі насадження.

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