Надувные круги и рыбалка в центре Житомира: местные развлекаются после непогоды
- В Житомире из-за ливней выпало 89 миллиметров осадков, что превышает месячную норму, затопив дороги и тротуары.
- Местные жители используют затопленные участки для развлечений, плавая в лужах и делясь видео в социальных сетях.
В Житомире из-за мощных ливней затопило улицы и дороги. Коммунальные службы пытаются стабилизировать ситуацию, пока люди развлекаются в лужах.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет и видео местных блогеров.
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Как Житомир переживает непогоду?
По данным местных властей, в течение последних двух суток в Житомире выпало 89 миллиметров осадков, что составляет 112% от месячной нормы. Из-за этого в городе затопило дороги, тротуары и подъезды к домам.
Горожане активно делятся видео, как передвигаются по городу или даже ныряют в большие лужи для развлечения.
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По данным городских служб, четыре аварийные бригады КП "Эксплуатация искусственных сооружений" работают непрерывно. Они очищают ливнеприемники, восстанавливают проезды на ключевых участках и уменьшают уровень подтопления.
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Однако коммунальщики признают, что ливневая система технически не справляется с таким количеством осадков. В то же время они уверяют, что делают все возможное, чтобы вернуть ситуацию под контроль.
К слову, в Киеве прошел мощный ливень. В нескольких районах по улицам текут стремительные потоки грязной воды. Они представляют опасность для пешеходов.