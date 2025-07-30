В Житомире из-за мощных ливней затопило улицы и дороги. Коммунальные службы пытаются стабилизировать ситуацию, пока люди развлекаются в лужах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет и видео местных блогеров.

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Как Житомир переживает непогоду?

По данным местных властей, в течение последних двух суток в Житомире выпало 89 миллиметров осадков, что составляет 112% от месячной нормы. Из-за этого в городе затопило дороги, тротуары и подъезды к домам.

Горожане активно делятся видео, как передвигаются по городу или даже ныряют в большие лужи для развлечения.

Местные купаются в лужах после непогоды: смотрите видео

По данным городских служб, четыре аварийные бригады КП "Эксплуатация искусственных сооружений" работают непрерывно. Они очищают ливнеприемники, восстанавливают проезды на ключевых участках и уменьшают уровень подтопления.

Горожане ловят карасей в центре Житомира: смотрите видео

Однако коммунальщики признают, что ливневая система технически не справляется с таким количеством осадков. В то же время они уверяют, что делают все возможное, чтобы вернуть ситуацию под контроль.

К слову, в Киеве прошел мощный ливень. В нескольких районах по улицам текут стремительные потоки грязной воды. Они представляют опасность для пешеходов.