Непогода на Полтавщине: "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в область

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Полтавскую область, ведь 26 декабря с 14:00 из-за непогоды в Полтавскую область закрыли въезд для любого автотранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

24 канал сообщал, что в результате снегопадов на Полтавщине люди уже более суток не могут выехать с поля в районе села Бригадировка и находятся там без еды и воды. Из-за непогоды и возникших пробок в области запретили въезд автомобилей и закрыли школы.

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Дополнительные поезда начнут курсировать 27 декабря по маршруту Харьков – Полтава – Киев и обратно. Из Харькова поезд будет отправляться в 14:03, в Полтаву прибывать в 17:34, а в Киев – в 22:19. В обратном направлении из Киева поезд будет отправляться в 6:53, в Полтаву прибывать в 12:26, ​​а в Харьков – в 15:02.

В "Укрзализныце" отметили, что сейчас на Полтавщине движение пригородных и пассажирских поездов, в том числе транзитных, происходит в штатном режиме. В частности, через Полтаву сейчас курсируют около 30 пассажирских поездов.

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