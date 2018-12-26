Негода на Полтавщині: "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд до області

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд у Полтавську область, адже 26 грудня з 14:00 через негоду на Полтавщину перекрили в'їзд будь-якого автотранспорту.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

24 канал повідомляв, що внаслідок снігопадів на Полтавщині люди вже більше доби не можуть виїхати з поля в районі села Бригадирівка та перебувають там без їжі і води. Через негоду та виниклі затори до області заборонили в’їзд авто та закрили школи.

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Додаткові поїзди почнуть курсувати 27 грудня за маршрутом Харків – Полтава – Київ і у зворотному напрямку. З Харкова поїзд вирушатиме о 14:03, до Полтави прибуватиме о 17:34, а до Києва – о 22:19. У зворотному напрямку з Києва поїзд вирушатиме о 6: 53, до Полтави прибуватиме о 12:26, а до Харкова – о 15:02.

В "Укрзалізниці" зауважили, що наразі на Полтавщині рух приміських та пасажирських поїздів, у тому числі транзитних, відбувається в штатному режимі. Зокрема, через Полтаву зараз курсують близько 30 пасажирських поїздів.

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