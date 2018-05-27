Непогода на Шри-Ланке: 19 погибших, тысячи эвакуированных

Вследствие непогоды на юге Шри-Ланки количество погибших значительно возросло. Известно о смерти 19 человек, еще два человека пропали без вести.

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет УНН.

Читайте также: В Кении из-за мощных ливней погибли более 100 человек

По последним данным, из-за муссонных дождей, сопровождающихся шквальным ветром, поврежденными или подтопленными остаются более 4 тысяч домов, а более 50 тысяч человек были эвакуированы в менее опасные районы страны.

Известно, что в прошлом году более 200 человек погибли и 78 человек пропали без вести, когда юго-западные муссоны вызвали сильные наводнения и оползни на Шри-Ланке.

Напомним, сильные ливни и штормовой ветер не утихают на острове уже больше недели. Все – из-за ежегодного периода муссонных дождей, который начался накануне. Ожидается, что наибольшее количество осадков в регионе выпадет летом.